Polacy skarżą Netfliksa. Urząd czeka na wyjaśnienia szefów platformy

Od połowy ubiegłego roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ok. 20 skarg dotyczących Netfliksa. Dotyczą one wznowienia członkostwa lub pobrania opłaty pomimo anulowania subskrypcji, braku możliwości usunięcia metody płatności, braku dubbingu w filmach dla polskich odbiorców, a także wprowadzenia dodatkowej opłaty za udostępnianie swojego konta osobie spoza gospodarstwa domowego.