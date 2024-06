Nowy przebój Netfliksa. "Tylko dzisiaj zgrzeszyłaś już tysiąc razy"

Siostra Mirandy, Melanie Wilking, również miała "przyjemność" spotkać się z pastorem. Tak wspomina kolację z założycielem Kościoła Shekinach: – Gdy zasiedliśmy do stołu, Robert zapytał, czy uważam się za grzesznicę. Odparłam, że raczej nie. On na to: "A gdybym powiedział ci, że tylko dzisiaj zgrzeszyłaś już tysiąc razy? Gdybyś teraz umarła, poszłabyś do piekła". Potem usiedliśmy w kręgu i złapaliśmy się za ręce. On usiadł pośrodku i położył mi ręce na głowie. Wszyscy bełkotali jakieś niezrozumiałe słowa.