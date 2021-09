Strzał w dziesiątkę Netfliksa. Sięgnął po filmy "naszej młodości"

Dla miłośników X muzy dokumentalny serial "Filmy naszej młodości" to pozycja obowiązkowa. Premierowy sezon pojawił się na platformie przed dwoma laty, a pierwszy odcinek poświęcony został filmowi "Dirty Dancing". Ponieważ jest to amerykańska produkcja, oczywiście zabrakło w niej zabawnej historii związanej z genezą polskiego tytułu filmu, który przez wiele lat funkcjonował w Polsce jako "Wirujący seks". Takich "perełek" można by szukać w polskiej wersji "Filmów naszej młodości". Jeśli taka powstanie.