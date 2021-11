Nowy przebój wszech czasów. Zarobił dokładnie 888 mln dol.

"The Battle At Lake Changjin" ("Bitwa nad jeziorem Changjin") pojawił się w chińskich kinach z okazji rocznicy proklamacji przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z tradycją władze przygotowały na to święto wiele atrakcji. W kinach było nią filmowe widowisko, którego budżet sięgnął 200 mln dol. "The Battle At Lake Changjin" stał się najdroższym filmem w historii azjatyckiej kinematografii. Jeden z krytyków napisał: "technika z XXI wieku, a rozmach produkcji niczym w złotych latach Hollywood".