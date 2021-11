Nadchodzi kolejna fala. Zamykają kina, Bond ucierpiał

Wszystko więc wskazuje na to, że "The Battle At Lake Changjin" stanie się największym kinowym przebojem 2021 r. na świecie. Zagrozić mógł mu tylko nowy Bond, ale musiałby cieszyć się w Chinach podobną popularnością, jak dwie poprzednie części cyklu. Jemu jednak na drodze stanęła pandemia. Do tej pory "Nie czas umierać" na całym świecie zarobił 606 mln dol.