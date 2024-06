Numer jeden w 85 krajach. Nowy hit Netfliksa: "Tak zły, że aż dobry"

"Gatunki, które przetrwają nie są ani najsilniejsze, ani najinteligentniejsze, za to najlepiej reagują na zmiany" – to twierdzenie Charlesa Darwina stało się dla twórców filmu "Rekiny w Sekwanie" wystarczającym wytłumaczeniem umieszczenia w rzece przepływającej przez stolicę Francji krwiożerczego rekina. Do przepłynięcia w górę rzeki miał około 200 km. Powiedźmy, że historia ta nie jest całkowicie pozbawiona sensu, gdyż żarłacz tępogłowy jest powszechnie spotykany w ciepłych wodach Amazonki czy Mississippi, setki kilometrów od oceanu. Znany jest również ze swojej agresywnej natury.