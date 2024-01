Nowy hit Netfliksa. "Nie jesteśmy tu bezpieczni, bo jesteśmy biali"

"Stillwater" to film, który trwa blisko 2,5 godziny i przez długi czas spodziewamy się, że z dramatu zamieni się w thriller, a Matt Damon wkroczy na drogę przemocy i zacznie rozwiązywać problem, jak zwykli to robić bohaterowie grani przez Liama Neesona. I tu widzów czeka niespodzianka. Dla jednych miła, dla innych niemiła. "Stillwater" do końca pozostaje dramatem, prostym, ale porządnym, wciągającym i dającym do myślenia.