Polski film podbił cały świat. Najlepszy wynik Netfliksa w tym roku

"W końcu jakiś powiew świeżości. ’Kolory zła: Czerwień’ obejrzałem z dużą przyjemnością. Mimo błędów w strukturze opowieści, to jeden z najlepszych filmów sensacyjnych Netfliksa. Historia szybko wciąga i trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Świetne zdjęcia, muzyka i gra aktorów. Przeszkadza jedynie nieuzasadniona na ekranie przemoc. ’Kolory zła: Czerwień’ to mocna rzecz" – napisał krytyk "A Geek Community" i wystawił polskiej produkcji osiem gwiazdek na dziesięć.