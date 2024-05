Numer jeden w Polsce i na świecie. Pokonał nawet "Akademię pana Kleksa"

"Niepokój" to produkcja często pokazywana w polskiej telewizji. Regularnie można ją oglądać na kanale Paramount Network. Netflix zakupił licencję do tego filmu i zapewne nie spodziewał się, że stanie się on aż tak dużym przebojem. Thriller miał premierę na platformie 16 maja i jego popularność z każdym dniem wzrastała. Stał się numerem jeden w siedmiu, potem w ośmiu, a teraz już 18 krajach.