"Obiecująca. Młoda. Kobieta": gorzki smak zemsty [Recenzja]

Na taki film jak "Obiecująca. Młoda. Kobieta" widzki czekały od lat. Bo chyba każda z nas zna przynajmniej jednego "miłego, dobrego faceta", który notorycznie przekracza nasze granice, a my … milczymy. Z kolei bohaterka Carey Mulligan pyta go wprost: "co ty robisz?" i wymierza karę. To znamienne, że po ujawnieniu afery z Harveyem Weinsteinem ten film do Hollywood musiała przywieźć Brytyjka.

Carey Mulligan w roli Cassie w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Źródło: Materiały prasowe