"Avatar 2" w polskich kinach. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Od piątku do niedzieli "Avatar: Istota wody" zgromadził w polskich kinach 507 tysięcy widzów. Animacja "Minionki: Wejście Gru" osiągnęła na starcie rezultat w granicach 460 tys. osób. Warto przy tym pamiętać, że długość filmu (3 godziny i 10 minut) sprawia, że produkcja Camerona może mieć na sali tylko jeden seans w godzinach tzw. prime time'u (18-21), a żeby widzowie mogli wyjść z kina przed północą, seans musi się zacząć najpóźniej o 20:30 (choć doliczając czas reklam, to i tak może się to nie udać). Wiele osób, aby uniknąć oglądania filmu z pierwszych rzędów, będzie czekać na bardziej sprzyjający moment na wybranie się do kina.