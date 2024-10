Obietnica została spełniona. "Jest naprawdę makabryczny"

Trzecia część "Terrifiera" to już w pełni profesjonalna produkcja, która niemal na całym świecie będzie wyświetlania w kinach. Tym razem jej twórcy dysponowali budżetem sięgającym 2 mln dolarów, co może przy hollywoodzkich produkcjach wygląda śmiesznie (średni budżet filmu w Fabryce Snów to około 30 mln dolarów), ale jak na niskobudżetowy horror to już niemało.