"Obrzydliwy". Aktorka odpowiada na oskarżenia pod adresem filmu

Ortega ma 21 lat, a Freeman 52 lata. Na platformie X użytkownicy wyrażali obrzydzenie i krytykowali niewłaściwe przedstawienie relacji międzyludzkich. "Nie powinno się romantyzować takich historii. To obrzydliwe" - mnożą się takie słowa. Podobnego zdania są krytycy. Recenzent CNN napisał wprost: "Ma mniej więcej intelektualną siłę reklamy perfum. Przestarzały i przerażający na wszystkie niewłaściwe sposoby. To film, który mógł ujść na sucho w latach 80., ale dziś zasługuje na to, by zostać zmiażdżonym".