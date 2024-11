Obśmiewają bogaczy na wakacjach. Hit HBO wraca!

"Zazdroszczę wszystkim, którzy tam są. Kiedy cię zabijają, musisz to zaakceptować. A to oznacza, że nie dzwonią już po rozmiary kostiumów ani nic takiego. To koniec! Muszę zrobić coś innego. Czy jestem smutna? Szczerze? Jest mi bardzo smutno, że mnie w tym nie ma".