"Megalopolis" - opus magnum wybitnego reżysera. Francis Ford Coppola napisał do niego scenariusz jeszcze w latach 80., a więc w okresie, gdy spłacał długi związane z klęską jednego ze swoich filmów. Przez dekady projekt rozrastał się, aż urósł do rangi dzieła życia, podsumowującego całą twórczość reżysera.

Chwilę po pokazie "Megalopolis" w mediach zaczęły się pojawiać bardzo nieprzychylne recenzje filmu. "Ciężkie 138 minut z niedopracowanym, chaotycznym scenariuszem, niedokończonymi scenami, poszukującymi historii, której nie ma. To najbardziej śmieciowy film z szuflady i zlepek wielu różnych inspiracji Coppoli. Jednak to, co naprawdę niszczy ten seans, to jego przestarzałość" – pisali zachodni krytycy.