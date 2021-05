Od rolnika do seryjnego mordercy. Wszystkie twarze Macieja Stuhra

Przed nami drugi siedmioodcinkowy sezon mrocznej serii, w którym bezwzględny sprawca czeka na rozprawę w sądzie. Podejrzany o zamordowanie młodych kobiet nie przyznaje się do winy, a dowody, w tym zeznania komisarz Agnieszki Polkowskiej (Aleksandra Popławska), okazują się zbyt słabe, by go skazać. W ostateczności Wolnicki wychodzi na wolność, dostaje jedynie wyrok w zawieszeniu za narażenie życia Joli (córki komisarz Polkowskiej).