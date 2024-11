Odpowiedź na aferę. Gwiazdy podzieliły się przed tłumem swoimi historiami

"Żaden mężczyzna tego nie słyszy"

Walker była nastolatką, gdy zaczęła stawiać pierwsze kroki w australijskiej branży filmowej. - Pamiętam, że kontaktowałam się z różnymi ludźmi, którzy mówili mi śmiało, że kobiety tutaj nie wykonują tego zawodu. A ja to totalnie ignorowałam i działałam dalej, bo była we mnie pasja do tej pracy. Były może dwie kobiety, które poznałam na planach, pracowały jako asystentki operatorów. Zaczęłam od samego dołu, doświadczając nękania - głównie ze strony ekipy technicznej, ale także pionu operatorskiego. Ignorowałam to, czerpałam z tego w pewnym sensie siłę, bo wiedziałam, że mogę wykonywać ten zawód - powiedziała Walker.