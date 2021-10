Odważne słowa Dody. "To wylęgarnia prostytucji"

Celebrytka podkreśla, że media społecznościowe to ogromne zagrożenie zwłaszcza dla osób niepełnoletnich. - Jest to łatwy pieniądz, więc nieletnia prostytucja rośnie w siłę dzięki temu. Rodzice sobie nie zdają sprawy, że co czwarty nastolatek i nastolatka już miały kontakt z prostytucją, czy też ze sprzedawaniem swoich nagich zdjęć w prywatnych wiadomościach na Instagramie [...]. Cały czas mówię, że matki z dziećmi powinny przychodzić, żeby ["Dziewczyny z Dubaju"] zobaczyć. Żeby doszło do nich, jaka jest skala problemu — apeluje piosenkarka.