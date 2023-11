Ojciec doprowadził syna do płaczu. Poszło o religię

Dziś mogę powiedzieć, że tak. Gdy Paweł zobaczył pierwszą wersję filmu, był w szoku. Mówił: "ja naprawdę tak się zachowuję?". Skłoniło go to do podjęcia terapii. Z kolei pan Andrzej - jakiś rok po zdjęciach - miał trudne przejścia zdrowotne. Od tamtej pory Paweł wspiera go w rehabilitacji i z tego co wiem, m.in. dzięki temu ich relacja polepszyła się.