Ola Kwaśniewska i Kuba Badach cieszą się z Oscara. "Jakbyśmy to my go dostali"

"Radość, jakbyśmy to my go dostali" – napisał Badach pod zdjęciem ze statuetką Oscara w tle. "Wczoraj w nocy film animowany 'Soul. Co w duszy gra', do którego polskiej wersji napisaliśmy z Olą piosenkę pt. 'Liczy się tylko to', otrzymał 2 Oskary! Szczęście i duma" – dodał mąż Oli Kwaśniewskiej, która również nie kryła radości na Instagramie.