Olga Bołądź zaraz skończy 39 lat. Odsłoniła ciążowy brzuch

Okazało się, że aktorka wraz z byłym partnerem próbują zapewnić synkowi najlepsze warunki i poczucie bezpieczeństwa. "Bruno ma rodziców, którzy nie są razem, ale w kwestiach wychowawczych są zgodni i starają się wywiązać ze swoich ról jak najlepiej. Poukładanie tej relacji było dla nas obojga prawdziwym egzaminem dojrzałości i uważam, że zdaliśmy go na piątkę z plusem. A to nie jest łatwe. Kobieta musi wykazać się dużą mądrością, schować do kieszeni własną dumę i nie myśleć o sobie, tylko o dobru dziecka, które potrzebuje ojca" - powiedziała kilka lat temu w rozmowie z "Pani".