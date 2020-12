Oliver Stone przyjął rosyjską szczepionkę na koronawirusa. Nie powinien jej brać?

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Rosji rozpoczęto ogólnokrajową dystrybucję szczepionki na Covid-19 wśród pracowników służby zdrowia, edukacji i innych osób z grupy wysokiego ryzyka w wieku od 18 do 60 lat. Eksperci ostrzegają jednak, że może to być szkodliwe dla pacjentów powyżej 60. roku życia.

Okazuje się, że nie wszyscy dostosowali się do zaleceń rosyjskiego rządu. Amerykański filmowiec Oliver Stone powiedział, że otrzymał szczepionkę Sputnik V przeciwko koronawirusowi, mimo że nie należy do rekomendowanej grupy wiekowej. - Otrzymałem szczepionkę kilka dni temu. Nie wiem, czy to zadziała, ale słyszałem o niej same dobre rzeczy - powiedział 74-letni reżyser w wywiadzie dla Channel One Russia.