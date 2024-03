"Omen: Początek". Już sam zwiastun przyprawia o gęsią skórkę

Za reżyserię filmu odpowiada Arkasha Stevenson, która do tej pory reżyserowała jedynie krótkometrażówki i seriale. W obsadzie znaleźli się: Nell Tiger Free, Tawfeek Barhom, Sonia Braga, Ralph Ineson oraz Bill Nighy. Produkcja otrzymała w Ameryce kategorię R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły oglądać ją w kinie jedynie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Za co cenzorzy przyznali produkcji "Omen: Początek" kategorię R? Za: przemoc, niepokojące sceny, a także nagość.