"Ona jest nieustraszona!". 72-letnia Meryl Streep rozebrała się przed kamerą

Meryl Streep uważana jest powszechnie za najwybitniejszą żyjąca aktorkę na świecie. Ma na koncie trzy Oscary i rekordową liczbę nominacji na nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wciąż też pozostaje w gronie osób, które kształtują współczesne oblicze Hollywood. Jej ostatnim filmem był znakomity komediodramat Stevena Soderbergha "Niech gadają". Potrafi również świetnie odnaleźć się w rozrywkowych produkcjach, czego przykładem jest chociażby "Mamma Mia! Here We Go Again".