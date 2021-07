Opętana przez diabła. Na egzorcyzmy wydadzą prawdziwą fortunę

Nowy "Egzorcysta" zostanie zrealizowany przez wytwórnię Universal Pictures (do niej należą obecnie prawa autorskie do słynnej historii) oraz firmę Blumhouse, która w ostatnich kilkunastu latach wyrosła na filmową potęgę. A wszystko za sprawą przebojowych horrorów. W Blumhouse powstały m.in. serie "Paranormal Activity", "Noc oczyszczenia", "Naznaczony", a także niesamowity "Uciekaj!", który był nominowany do Oscara w głównej kategorii, a nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał za najlepszy scenariusz oryginalny.