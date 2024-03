"Oppenheimer" z wielką szansą na Oscara. "Sen o atomie" to druga strona tej historii

"Sen o atomie" to fascynujący dokument o wielkich naukowcach i historii śmiertelnego wynalazku, nominowany do nagrody Kanadyjskiej Gildii Scenarzystów w 2009 roku, a w 2010 roku otrzymał nagrodę Gemini przyznawaną przez Kanadyjską Akademię Filmową i Telewizyjną. Film jest dostępny do bezpłatnego oglądania na ARTE.tv.