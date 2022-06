Orły 2022: rozmowy o kinie - #5 Jan P. Matuszyński [podcast Open FM]

Reżyser "Żeby nie było śladów" opowiedział też przy okazji o tym, jak bardzo uniwersalną wydaje się dziś być sprawa zamordowanego Grzegorza Przemyka. - Od początku miałem przy tym filmie takie poczucie, że to będzie wszystko takie słodko-gorzkie bardzo. Im bardziej ten film jest zrozumiały, tym większy to jest dowód, że takie sprawy nie działy się tylko w połowie lat osiemdziesiątych w Polsce. Dużo mieliśmy przy okazji kampanii oscarowej rozmów na przykład o George’u Floydzie. I ja też jak patrzyłem na to, co się działo w wakacje zeszłego roku [do mediów wyciekły wówczas informacje na temat stosowania przez policję przemocy, która doprowadziła do śmierci zatrzymanych – przyp. red.] to się zastanawiałem, czy czasem dolnośląski oddział policji nie robi nam jakiejś dziwnej kampanii, bo były trzy przypadki, których trudno było nie skojarzyć ze sprawą Grzegorza Przemyka. Oczywiście inne czasy, inne okoliczności, ale te dwa elementy – czyli nadużycie siły i próba tuszowania, ukrycia, rozwodnienia – to się zgadza – podsumowuje reżyser "Żeby nie było śladów".