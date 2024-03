Orły 2024. Polscy filmowcy solidarni z Ukraińcami. Setki świateł na sali

- W imieniu ukraińskiego środowiska filmowców bardzo dziękuję Polskiej Akademii Filmowej za to wsparcie, którego udzielała nam i udziela od pierwszych dni agresji. Wielu naszych kolegów i koleżanek przyjeżdżało do Polski. Współpracowaliśmy z Polską Akademią Filmową. Bardzo wiele produkcji otrzymało potrzebny sprzęt, pozwalający nam pracować w warunkach czy to bombardowania, czy w warunkach braku prądu. Wsparcie otrzymują wszyscy, pracujący na froncie i na tyłach. Za miesiąc urodzi się mój syn i jest to przykład mojej wiary w przyszłość Ukrainy, w naszą wspólną, europejską przyszłość - zakończyła Valeria Sochyvets, czym poruszyła publikę w Teatrze Polskim.