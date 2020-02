Oscary 2020. "Amerykańska fabryka" najlepszym dokumentem

Gdyby nie Barack i Michelle Obama "Amerykańska fabryka" nie trafiłaby na platformę Netflix. A tym samym nie zyskałaby tak dużej popularności, która doprowadziła do zdobycia Oscara. Dla twórców filmu to bardzo zasłużona nagroda.

Amerykanie od lat ubolewają nad upadkiem ich rodzimego przemysłu. Wielu gigantów przeniosło swoją produkcję do Azji, pozbawiając pracy wielu mieszkańców Detroit, Baltimore czy Cleveland.

Przyjaźni mieszkańcy USA starają się przełamać kulturowe lody z Chińczykami. O ile na stopie ludzkiej udaje im się dogadywać, głównie za sprawą Google Translatora, to filozofia pracy różni ich diametralnie.

Amerykanów dziwi fakt, że drzwi do nowo otwieranej hali i elementy przeciwpożarowe muszą być zainstalowane z innej strony niż wymagają tego zasady bezpieczeństwa. Ale "za BHP nie zapłacisz rachunków", a chiński prezes żąda, aby przestrzegać zasad feng shui.

Jedna z kobiet wspomina czasy, gdy pracowała w fabryce General Motors. Zarabiała wówczas 29 dol. na godzinę, teraz dostaje zaledwie 12 dol. Chińczycy za nic nie chcą doprowadzić do założenia związków zawodowych, bo wiedzą, że doprowadzi to do zyskania większych praw przez Amerykanów.