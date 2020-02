WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Oscary 2020: "Boże Ciało" walczy o nagrodę. O nominacji rozmawialiśmy z Marcinem Gortatem W nocy z 9 na 10 lutego 2020 r. odbędzie się kolejna już gala rozdania Oscarów. Wśród filmów nominowanych do nagrody jest polskie "Boże Ciało".... Rozwiń Panie Marcinie spotykamy się w Santa Monica w Los Angeles ale tym razem nie w to wątpię Tylko z powodu Wielkiego sukcesu polskiego kin Dzisiaj wieczorem dowiemy się czy Boże Ciało wróci do kraju z dominacją jak pan ocenia szansę na te nagrodę No przede wszystkim Cieszymy się że jest Tak tak piękny Prestiżowym gronie to jest najważniejsze Cieszymy się że po raz kolejny Mamy Kto reprezentuje Nazca Jest to Niesamowita Promod Pokazuje to Polskie polski kino naprawdę stoi na bardzo dobrym poziomie no Mnóstwo młodych Tektonicznych ludzi pracy Przy filmie również w sprawie Mam nadzieję że to nie będzie pierwsza i ostatnia taka nominał Będą kolejne Niech pan obserwuje to młode Twórców którzy tutaj regularnie przy Widzi pan tą nową energię widzi pan że mamy ten pazur jesteśmy w stanie zawojować Czy jednak cały czas gdzieś ogrzewają się w nocy Kontakty wynikające z tego że Ameryka to taki molo No Chciałbym chciałbym chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej człowiek nie jestem ekspertem jeżeli chodzi o film Na pewno tutaj są osoby która bardziej bym mógł się na ten temat wypowiedzieć Jeżeli chodzi o charakter I taką mentalność to myślę że te osoby które które te filmy tworzą to to wiedzą znają Przyjeżdżając tutaj przyjeżdżają dumny z podniesioną głową i Z podniesioną głową Na pewno nie mają się czego wstydzić ponieważ stworzyć film też nie I Jutro dostaniesz Do Oscara to to jest Nie mam nadzieję że że tego typu wyniki jak nominacje Czy czyszczenie Oskar Nie zawrócisz Sławomir Daleko do nowa Trzymajmy kciuki żeby woda sodowa nie uderzyła do głowy czy pani już wie jak pan będzie oglądał Oscary Wybiera się pan do teatru czy też pa Jakąś imprezę oscarową przed telewizor Nie na pewno będę to w gronie Przyjaciół oglądał Gdzie to się nie wiem na pewno gdzieś gdzieś w jakim Gdzie można zjeść Idź spoko Życzymy dobrej imprezy i trzymamy kciuki za polskiego kandydata