Oscary 2020: Jan Komasa o wrażeniach po Oscarach. Nie jest zawiedziony Tegoroczne rozdanie Oskarów zdecydowanie należało do Bonga Joon-ho i "Parasite". Jan Komasa i jego "Boże Ciało" nie otrzymało nagrody za... Rozwiń Słuchajcie Bardzo mi miło że miałe … Rozwiń Transkrypcja: Słuchajcie Bardzo mi miło że miałem okazję uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu Film z poza Stanów Zjednoczonych koreański film po koreańsku Koreańskimi Z koreańskimi Gwiazdami a nie amerykańskimi dostał No co ci wszystkie najważniejsze Oscary Wszyscy na gali mówili o tym że było to historyczne Że taka rzecz się zasadzie nic zdarzyła nigdy Jest to jakiś początek tak ludzie twierdzą Daję wam tylko relacje z tego co co Jakbym mówiono w środowisku Producentów Między innymi producenci Sanepid Zrobili film Tarantino Once Upon a Time bardzo liczyli na Oskar Wszystkie Przede mną Bardzo pozdrawiam Naszą ekipę jest fanem Korpus Czyli Bożego Ciała chciałem nawet nam dać jednego skala Oczywiście i zrobił to Po raz kolejny kiedy powiedział Że Boże Ciało jest jednym z najbardziej Filmów w całej oscarowe Zestawieniu filmów nominowanych do Oscara Bardzo się cieszymy że mogliśmy w tym wszystkim uczestniczyć dla nas jest to Szczęśliwie już koniec w zasadzie Promocje filmu Boże Ciało Koniec wielkiej niezwykłej przygody Wielka praca bardzo wielu osób Mieliśmy okazję W zasadzie skorzystać z doświadczeń Janka a p Kaczmarka Agnieszki Holland również całej ekipy Pawła Pawlikowskiego Jako Polska Po raz czwarty byliśmy nominowani na przestrzeni 10 Jest to niezwykłe osiągnięcie Kino dzięki Zyskało Misiu Bardzo dużo tutaj też rozeznanie w oscarach ale również roz Jesteśmy Jesteśmy tutaj rozpoznawani Martin Scorsese Thomson Z którą rozmawiałem również Pozdrawiają Znają polskie kino Polskie filmy Nie wiem Polska przewija się tutaj Bartek bielenie ciągle był zaczepiany Wszyscy nam gratulowali t Tutaj się Zwracają uwagę na to że następuje zmiana pokoleniowa Dlaczego Znowu jestem bardzo szczęśliwy że No i co cieszymy się Zaczęliśmy małym filmem Zrobić Bardzo uczciwie Człowieku który nawet udając fałszywych Próbuj Połącz Społeczność żyjemy w spolaryzowanych czas Wydaje mi się że brakuje nam Takiego kto spowoduje że znowu Będziemy do jednego stołu Wybory w Ustce Zbliżają się święta Wybory w Polsce Uważam że To co powiedziałem w paru wywiadach amerykańskich Że potrzebujemy bardziej niż prezydenta potrzebujemy terapeuty jako naród I jako społeczność też na całym świecie co Zespoły Potrzebuję Spowoduje że ludzie Ze sobą Boże Ciało jest o tym ilu Tutaj No to odczytali cię Szczególnie ponieważ 3 dni temu dowiedzieliśmy się Boże Ciało widownia Bożego Przekroczyła półtora 1000000 To jest ogromny wynik ogromny Z małego filmu który kręciliśmy w małych Ale piękny