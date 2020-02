Oscary 2020: Jan Komasa o zabawnym zdjęciu. "Staraliśmy się dobrze bawić"

Kto był autorem pomysłu więc ja przepis Zdjęcia przy pisuarach wydarzyły się spontanicznie Ktoś miał ze sobą telefon I po prostu powstało zdjęcia akurat tak się to złożyło zresztą Nie Śmiesz Śmieszne Bo w tych łazienkach generalnie się jest razem Z różnymi gwiazdami i następuje Dziwne Znacie tego pana W telewizji r Było w tym przypadku Leno te Oscary są trochę nierealistyczne to jest trochę taka bajka Więc po Staraliśmy się dobrze bawić i nie brać tego do końca na pole Ceremonia skrobi i był zaproszony na Amerykańskiej Akademii Filmowej może pan nam zdradzić Co tam się działo To jest tak zwany governors Ball Bal gubernatorów się odbywa zawsze na Na samej górze na na Tam rzeczywiście Wszyscy przychodzą zaraz po oscarach każda Duża ekipa ma swój Store Wszystkie firmy Posiadają pozwalająca się swoim gwiazd Stoliku więc oczywiście Leonardo DiCaprio Brat Wszyscy oni na to Każdy kto myślisz że jak się dostanie człowiek na Oskara Wszystkim i się będzie mógł potem Pogadać wcale tak nie jest jak się Chcieliśmy podejść nie dało się niestety odwiedzali nas więc jakby Oskar Dostać się na Oscary to jest jedna sprawa ale po rozmowie z Bradem Pittem to w ogóle Nie do osiągnięcia Tyle co nam się udało z paroma fajnymi osoba Rękę parę osób do nas samych wyszło No takie