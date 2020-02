W nocy z 9 na 10 lutego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej rozda Oscary. Wśród nominowanych tytułów jest "Boże Ciało" Jana Komasy. Sprawdźcie, które filmy powalczą o statuetkę.

Oscary 2020: Lista nominowanych

Najlepsza piosenka

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

"I’m Gonna Love Me Again" - "Rocketman"

"I’m Standing With You" - "Przypływ wiary"

"Into the Unknown" - "Kraina lodu 2"

"Stand Up" - "Harriet"