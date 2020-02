WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 3 boże ciałoOscary 2020mateusz pacewicz Artur Zaborski 10-02-2020 (10:44) Oscary 2020. Pacewicz zdradza, co o "Bożym Ciele" powiedział mu laureat Oscara Ekipa "Bożego Ciała" przeżyła niesamowitą przygodę w Los Angeles. Oscar powędrował jednak do twórców filmu "Parasite". Po gali rozdania nagród... Rozwiń Mateuszu jakie wspomnienia przywie … Rozwiń Transkrypcja: Mateuszu jakie wspomnienia przywieziesz z osobą z wizyty w Los Angeles które z nich na pewno będziesz jeszcze przez długi Czy od kiedy Na pewno dwie rozmowy Pedro Almodovar m i z Bogiem Praca To było Bardzo fajny zwłaszcza ta druga rozmowa Bosak Almodovar m to taka była bardzo Ogóle Ja nie Gloria on nie widział Bożego Ciała ale każdy z nas udawał że widzieliśmy nawzajem swoje Urokliwa konwersacja ale dosyć myślę Nikt nie zorientował że oszukujecie sobie nawzajem chyba awarii zdawaliśmy sobie tak jest Natomiast z reżyserem parasite A to było tyle fajnie że No właśnie tam w Korei film się bardzo podoba Boże Ciało I zrobił duże wrażenie Coś tam funkcjonuje tam podtytuł Czego się dowiedziałem Właśnie od bonga Jetta Funkcjonuje pod tytułem Reserved Czyli że wytatuowany ksiądz I w ogóle dużo mi opowiadał o właśnie bongosami Tam promocji o tym że że Boże Ciało Mocna ta łza funkcjonowało Kraj To było dosyć niesamowite także Że Zwróć uwagę na to że skoro to jest mój Cena Pisarski to pewnie będę się w różnych innych kierunkach także Poruszało reżyserskich Bardzo lubię pisać więc wcale nie nie zamierzam zarzucać scenopisarstwo jako takie moje jakieś Główny Ścieżki twórczej ale to było też bardzo cię na pewno takie silne silne przeżycie No Poza tym Oczywiście cała ta Gala jakoś Jestem bardzo Silnie się czuję Europejczykiem Taka amerykańska kultura rozrywkowa jest mi trochę obca Ale oczywiście silne przeżycie Bardzo mocne Bodźce nagromadzone ipk specyfika tego świata tutaj hollywoodzkiego na pewno też mi Zostanie w pamięci Tak prosty bodźców cię naprawdę oszołom miły które z nich spowodowały że siedziałeś umówiłeś Wow Nona Dali praca No chyba ty cała oprawa muzyczna PKS naprawdę Bardzo widowiskowa i byłem tutaj na meczu koszykówki w Staples Center Nail clippers ahito jest Podobny rodzaj właśnie intensywność Kultura amerykańska jest taka bardzo imię I co myślę że Dużym natężeniu mogą być trudne codziennie robić takie Eventy ale raz na jakiś Bardzo Trzymamy kciuki żebyśmy się spotykali tutaj jak najczęściej tego oczywiście Tobie i Tobie Dzięki