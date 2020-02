Oscary 2020. Potężna ulewa nad Los Angeles. Gwiazdy w wodzie na czerwonym dywanie

Pierwsze gwiazdy wieczoru zjawiają się na czerwonym dywanie przed Dolbe Theatre, gdzie odbędzie się 92. gala wręczenia Oscarów. Organizatorzy dokładają wysiłków, aby nie paradowały po wodzie.

Kinomani z całego świata ekscytują się dzisiejszą oscarową nocą. Plejada gwiazd zmierza w kierunku miejsca ceremonii i nie jest to łatwa przeprawa. W Los Angeles rozpętała się potężna ulewa.

Organizatorzy gali w ostatniej chwili zadbali o prowizoryczne zadaszenie przed wejściem do budynku. Mimo to doszło już do przecieku.