Oscary 2020. Występ Eminema rozruszał publikę

Stonowaną atmosferę 92. ceremonii wręczenia Oscarów ożywił występ Eminema. Raper wykonał utwór "Lose Yourself" z filmu "8 mila", za którą otrzymał Oscara w 2003 roku.

Mimo to utwór z przekleństwami nie został ocenzurowany. Dlatego do ostatniej chwili jego pojawienie się było ukrywane, a raper zastrzegł w kontrakcie, że jeżeli do sieci wyciekną informacje o jego show, nie wystąpi.

Muzyk zaledwie kilka tygodni temu wydał nową płytę "Music To Be Murdered By", na której pojawił się kontrowersyjny utwór "Unaccommodating”. Nawiązuje w niej do tragedii, jaka wydarzyła się w Manchesterze na koncercie Ariany Grande.