Oscary 2021. Polak z nominacją do Oscara! Są też inne polskie akcenty

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła listę nominowanych do Oscarów za rok 2020. Nie zabrakło polskich akcentów - nominację zdobyła koprodukcja "Aida" oraz operator Dariusz Wolski za "Nowiny ze świata". Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się w nocy z 25 na 26 kwietnia.

Tegoroczne rozdanie najsłynniejszych nagród filmowych będzie inne od pozostałych. Z powodu pandemii ceremonia wręczenia Oscarów została przesunięta na 26 kwietnia (start o 2:00 nad ranem czasu polskiego). Choć światowa kinematografia w ubiegłym roku została mocno poszkodowana, a wiele dużych produkcji nadal czeka na premierę, Amerykańska Akademia Filmowa i tak miała w czym wybierać.

Polski kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej oraz Michała Englerta nie znalazł się na oscarowej shortliście. W rywalizacji do samego końca pozostawała Agnieszka Holland z filmem "Szarlatan", który został czeskim reprezentantem, ale ostatecznie nie zdobyła nominacji dla naszego południowego sąsiada.

Na skróconej liście do Oscarów było też dzieło Mariusza Wilczyńskiego "Zabij to i wyjedź z tego miasta" w kategorii pełnometrażowego filmu fabularnego. Ostatecznie jedynymi polskimi akcentami na tegorocznej liście nominowanych do Oscara są operator Dariusz Wolski za film "Nowiny ze świata" oraz międzynarodowa koprodukcja "Aida" współfinansowana przez PISF.

Dla Dariusza Wolskiego jest to dopiero pierwsza nominacja, mimo bardzo dobrej pozycji w Hollywood, jaką wyrobił sobie przez lata. Ceniony operator ma na swoim koncie takie filmy jak "Karmazynowy przypływ", "Piratów z Karaibów", "Alicję w Krainie Czarów", "Prometeusza" czy "Marsjanina". Akademia zdecydowała się go docenić dopiero za "Nowiny ze świata" z Tomem Hanksem w roli głównej.

Najwięcej nominacji, bo aż 10, otrzymał "Mank", produkcja serwisu streamingowego Netflix w reżyserii Davida Finchera. Obraz nominowany m.in. w kategoriach Najlepszy film i Najlepszy reżyser, a za rolę w nim nominację otrzymał też Gary Oldman (Najlepszy aktor pierwszoplanowy) oraz Amanda Seyfried (Najlepsze aktorka drugoplanowa).

Pozostałe liczące się w stawce produkcje - "Ojciec", "Judasz i czarny Mesjasz", "Minari", "Nomadland", "Sound of Metal" oraz "Proces Siódemki z Chicago" - otrzymały po sześć nominacji każda.

Sporym zaskoczeniem są aż dwie nominacje dla drugiej części filmu "Borat". Film z Sachą Baronem Cohenem w roli głównej ma szansę otrzymać statuetkę w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany. Wyróżniono także występującą w nim Marię Bakalovą, która ma szansę na Oscara za Najlepszą drugoplanową rolę żeńską.

Co ciekawe, Sacha Baron Cohen zdobył także nominację aktorską, ale za inny film. Akademii przypadł do gustu jego na poły komediowy występ na drugim planie w naszpikowanym gwiazdami "Procesie Siódemki z Chicago", kolejnej dużej produkcji, która zamiast do kin w pierwszej kolejności trafiła na Netfliksa.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO OSCARÓW 2021:

NAJLEPSZY FILM

"Ojciec"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Glose - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sacha Baron Cohen - "Proces Siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom, Jr. - "Pewnego razu w Miami"

Paul Raci - "Sound of metal"

Lekith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Frances McDormand - "Nomadland"

Viola Davis - "Ma Rainey"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Carey Mullingan - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Riz Ahmed - "Sound of metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey"

Anthony Hoipkins - "Ojciec"

Gary Oldman - "Mank"

NAJLEPSZY REŻYSER

Thomas Vitenberg - "Na rauszu"

David Fincher - "Mank"

Lee Issac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"Pewnego razu w Miami"

"Biały Tygrys"

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

"Pięciu Braci"

"Mank"

"Minari"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Fight for you" - "Judas and the Black Messiah"

"Hear my voice" - "Proces Siódemki z Chicago"

"Husavik" - "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"Io Si" - "The Life Ahead"

"Speak now" - "Pewnego razu w Miami"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Emma"

"Elegia dla bidoków"

"Ma Rainey: matka bluesa"

"Mank"

"Pinocchio"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Mank"

"Tenet"

"Nowiny ze świata"

"Ojciec"

"Ma Rainey: matka bluesa"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey: Matka bluesa"

"Mulan"

"Pinocchio"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Sean Bobbitt - "Judas and the black Messaih"

Erik Messerschmidt - "Mank"

Dariusz Wolski - "Nowiny ze świata"

Joshua James Richards - "Nomadland"

Phedon Papamichael - "Proces Siódemki z Chicago"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Love and monsters"

"Niebo o północy"

"Mulan"

"The one and only Ivan"

"Tenet"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda.Kobieta"

"Sound of metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of metal"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

"Na rauszu"

"Better Days"

"Kolektyw"

"The man who sold his skin"

"Aida"

NAJLEPSZA PEŁNOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Naprzód"

"Wyprawa na księżyc"

"Baranek Shaun. Farmageddon"

"Co w duszy gra"

"Sekrety wilczej gromady"

NAJLEPSZA KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Burrow"

"Genius Loci"

"If antyhing happens I love you"

"Opera"

"Yes-People"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

"Feeling through"

"The letter room"

"The Present"

"White Eye"

"Two Distant Strangers"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Kolektyw"

"Obóz godności: rewolucja w życiu niepełnosprawnych"

"The mole agent"

"Czego nauczyła mnie ośmiornica"

"Time"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMUMENT

"Colette"

"Do not split"

"Hunger ward"

"A love son for Latasha"

"A concerto is a conversation"