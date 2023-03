Oscary 2023. Pełna lista laureatów

Oscary to największe święto kina. Choć coraz częściej mówi się, że to najbardziej przereklamowane nagrody świata, nie da się ukryć, że miliony fanów kinematografii czeka na oscarową noc jak na Boże Narodzenie. Również twórcy filmowi wiedzą, że Oscar na koncie to drabina dla ich kariery, a także często docenienie wielu lat pracy.