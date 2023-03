Smutne wieści z Hollywood. "IO" bez statuetki

W nocy z 12 na 13 marca Amerykańska Akademia Filmowa rozdała swoje statuetki. Oscary powędrowały do najważniejszych filmów roku. W kategorii Najlepszy film międzynarodowy znalazł się "IO" Jerzego Skolimowskiego. Niestety nie zdobył nagrody. Gdyby stało się inaczej, byłaby to pierwsza statuetka dla Polaka od 2015 r., kiedy to nagrodzona została "Ida" Pawła Pawlikowskiego.