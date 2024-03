Oscary to przeżytek? Wynik nie pozostawia złudzeń

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku ceremonię wręczenia Oscarów regularnie oglądało ponad 40 mln widzów, a czasami nawet ponad 50 mln (rekord 55,2 mln – triumf "Titanica"). Na początku XXI wieku doszło do pewnej stagnacji, widownia oscylowała już tylko w granicach 40 mln, ale to wciąż był świetny wynik pośród programów amerykańskich stacji telewizjnych. Pierwszy spadek oglądalności odnotowano w latach 2015-2019 (do 30 mln widzów), a później przyszła pandemia i streaming.