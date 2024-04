Osiem lat temu film Scorsese był finansową klapą. Teraz twórca ma szansę się odkuć

Przypomnijmy krótko, że film "Milczenie" z 2016 roku to film jest oparty na powieści Shusaku Endo i inspirowany autentycznymi wydarzeniami. Akcja filmu "Milczenie" dzieje się w XVII wieku. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem, lub... walka o wpływy i bogactwa. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela – słynącego z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, czego doświadczą, wystawi ich umiejętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na najcięższą próbę. W obsadzie znaleźli się Liam Neeson, Adam Driver i Andrew Garfield.