"Oskarżony". Musisz stać się ofiarą, by zostać wysłuchanym?

Zdaje sobie sprawę, że dla wielu może wydawać się dziwne, by fundować swojemu rodzonemu synowi nawet fikcyjną sytuację, w której oskarżony jest o gwałt. Rozumiem ten punkt widzenia, ale ja patrzę na to nieco inaczej, bo sam jestem aktorem. To rodzaj gry, w dodatku naprawdę interesującej. Dużo trudniej zagrać nieoczywistego, a nawet czarnego bohatera niż pozytywną postać. Najlepsi aktorzy dostają role złoczyńców! Kiedy na ekranie widzę Daniela Day-Lewisa czy Gary’ego Oldmana, najbardziej porażony jestem wtedy, kiedy grają jakąś dziwną, wykrzywioną, połamaną postać i zastanawiam się, jak w ogóle wpadli na pomysł, by zrobić to w taki sposób. Wierzę w to, co robią. Dlatego paradoksalnie uważam, że z punktu widzenia aktora świetnie jest dostać taką rolę.