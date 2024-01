Ostatnia szansa. Tych filmów wkrótce już nie zobaczysz

Zapewne jest to powiązane z faktem, że studio, które posiada część praw do filmów o przygodach agenta 007 ma nowego właściciela. W marcu ubiegłego roku Amazon sfinalizował przejęcie MGM. Koszt operacji sięgnął 8,5 miliarda dolarów. Po kilku tygodniach James Bond trafił do serwisu VOD Prime Video. Zaznaczono wówczas, że seria nie będzie dostępna na platformie na zawsze, tylko przez ograniczony czas. Jak podaje serwis Uplix.pl, ten czas kończy się 31 stycznia 2024 roku.