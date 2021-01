Oto prawdziwa przyczyna opóźnienia premiery Jamesa Bonda? Fani mogą być wściekli

Oczekiwanie na premierę filmu "Nie czas umierać" wydaje się trwać wieczność. Producenci postanowili, że przesuną jej termin o kilka miesięcy. Pierwotnie produkcja miała trafić do kin w kwietniu zeszłego roku, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Teraz brytyjski "The Sun" donosi, że decyzję, by z przenieść premierę z kwietnia na październik, nie miała nic wspólnego z bezpieczeństwem.