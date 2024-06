Otwarcie mówi o problemach. Aktor potrzebował pilnie pomocy psychiatrycznej

Jared Padalecki o myślach samobójczych i walce o siebie

Aktor w podcaście "I've Never Said This Before" wyznał, że miał "dramatyczne myśli samobójcze". - To było w 2015 r. Miałem naprawdę trudny czas - powiedział. Opisał, że zadzwonił pewnego dnia do swojej żony i przyznał się jej, że myśli o odebraniu sobie życia. Poszedł za radą żony i wrócił do domu, a następnie na kilka tygodni zameldował się w klinice leczenia chorób psychiatrycznych. - Od tamtej pory nie mam myśli samobójczych. Ani przez chwilę - powiedział bardzo otwarcie.