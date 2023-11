Pablo Larrain dla WP: "nie wszystkie potwory noszą mundur"

- Jeden z argentyńskich poetów pisał swego czasu, że jedynym sposobem na zabicie potwora, jest zaakceptowanie go. Myślę, że filmy dają taką możliwość, by w różny sposób móc to przepracować. Może właśnie za pomocą humoru, choć wiadomo, że wiele osób stwierdzi, że to nieodpowiednie podjęcie tematu. "Hrabia" nie jest po to, by rozliczyć Pinocheta. Jest po to, by w absurdalny sposób wytknąć obrzydliwe wykorzystywanie władzy nad ludźmi - mówi.