Pałac Festiwalowy w Cannes został zamieniony w noclegownię dla bezdomnych

Dominique Aude-Lasset, przedstawicielka władz miasta Cannes, poinformowała, że w tymczasowym ośrodku nocuje od 50 do 70 osób. Każdy bezdomny, który chce wejść do budynku, ma również badaną temperaturę, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. We Francji, w samym Paryżu, jest ponad 60 tys. osób pozbawionych dachu nad głową. Wśród nich znajduje się ok. 10 tys. bezdomnych z Polski.