Pamiętacie starszego brata z "Kevina samego w domu"? Właśnie został oskarżony o gwałt

Gwiazdor potwierdził, że doszło do kłótni, zaprzeczył jednak oskarżeniom o napaść. Dostał zarzuty prokuratorskie. Teraz do prokuratury zgłosiła się Lisa Smith, która 5 lat temu zgłosiła się do policji po tym, jak aktor rzekomo ją zgwałcił. Żąda wyjaśnień, dlaczego wtedy jej sprawa została umorzona.