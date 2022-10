"Pan Wilk i spółka. Bad Guys". Komediowy hit dla najmłodszych

"Bad Guys" to adaptacja popularnej serii książek autorstwa australijskiego pisarza Aarona Blableya. Po sukcesie w swoim kraju, Blabley zaprezentował je odbiorcom w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele Dreamworks spotkali się z nim i przekonali go, że ich studio jest najlepszym miejscem do przeniesienia na wielki ekran tych popularnych książek. Opracowaniem scenariusza zajął się Etan Cohen, znany już z takich filmów jak "Idiokracja", "Jaja w tropikach", czy "Madagaskar 2". Producent filmu, Damon Ross wspomina: obaj z Aaronem myśleliśmy o Etanie od samego początku – tłumaczy. Miał doświadczenie w animacji, ale jednocześnie napisał też scenariusze do kultowych filmów komediowych. Mieliśmy przeczucie, że będzie odpowiadał mu charakter tych postaci i w dobry sposób da radę przenieś to wszystko do innego medium.