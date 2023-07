Papież porywacz. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Kościół przejmuje władzę nad chłopcem, wywożą go do Rzymu, gdzie u boku papieża indoktrynowani są inni chłopcy. Edgardo otrzymuje od kolegi dobrą radę - jeśli będzie grzeczny i posłuszny, nauczy się wszystkich modlitw po łacinie i pilnie będzie się modlił, szybciej oddadzą go rodzinie. Nic bardziej mylnego.